Un an après, Charlottesville toujours sous le choc

Des fleurs et des petits mots. Un an après, le souvenir de Heather Heyer, 32 ans, écrasée par la voiture d'un sympathisant nazi au cours d'une manifestation, reste vif, à Charlottesville aux États-Unis. Le 12 août 2017, les suprématistes blancs défilent à Charlottesville, ils protestent contre la suppression de la statue du général Lee, favorable à l'esclavage. Une contre-manifestation dégénère, et des heurts très violents éclatent.

Donald Trump avait créé une vive polémique

Dans une rue, une voiture fonce sur la foule, avant de recommencer sa course folle dans l'autre sens. Sur sa route, elle a blessé 19 personnes et tué Heather Heyer. L'auteur est un homme de 20 ans, proche des néonazis. Peu de temps après les événements, Donald Trump crée la polémique jusque dans son camp en ne dénonçant pas ses actes. Un an après, interdits de remémorer ce triste souvenir à Charlottesville, suprématistes blancs et antiracistes se retrouvent à Washington.

Le JT

Les autres sujets du JT