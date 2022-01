Twitter ferme un compte lié au guide suprême iranien après une vidéo menaçant Trump

L'un des comptes relayant les activité du leader iranien a diffusé un clip dans lequel l'ancien président américain est visé par une attaque au robot et au drone, pendant une partie de golf.

(IRANIAN LEADER PRESS OFFICE / ANADOLU AGENCY VIA AFP)

Le réseau social Twitter a fermé un compte lié au guide suprême iranien Ali Khamenei, après la publication d'une vidéo d'animation simulant une vengeance contre Donald Trump. On y a apercevait un robot et un drone préparant l'assassinat de l'ancien chef d'Etat américain, pendant une partie de golf en Floride. Il y a deux ans, ce dernier avait ordonné une frappe ayant tué à Bagdad (Irak) le général Qassem Soleimani, chef de la Force Qods iranienne et architecte de la stratégie d'influence régionale de l'Iran. "Ce compte a été suspendu de manière permanente pour violation de nos règles", a affirmé un porte-parole de Twitter interrogé par l'AFP, samedi 15 janvier.

Le compte @KhameneiSite n'est pas le principal compte en anglais de l'ayatollah, @khamenei_ir, qui est lui toujours actif, mais d'un compte multimédia qui relaie ses activités. L'an dernier, un compte similaire avait déjà été suspendu par Twitter en raison d'une vidéo semblable. Selon le réseau social, protéger les personnes et le contenu des conversations sur le réseau social est une priorité absolue de la société. Le groupe invoque des politiques claires au sujet des comportements abusifs et promet de continuer à intervenir en cas de violations.

Le guide suprême iranien a plusieurs fois promis de venger la mort du général Qassem Soleimani, éliminé éliminé le 3 janvier 2020 en Irak par une frappe de drone américain ordonnée par Donald Trump. Le 3 janvier, à l'occasion du deuxième anniversaire de cette frappe, le président iranien Ebrahim Raïssi a lui aussi menacé de "vengeance" des anciens dirigeants américains dont Donald Trump.

Le camp de l'ex-président américain dénonce régulièrement le bannissement du milliardaire républicain de Twitter, relevant notamment que les comptes de plusieurs dirigeants considérés par les Etats-Unis comme des autocrates, dont Ali Khamenei, sont eux autorisés à relayer leurs messages.