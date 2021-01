"Trump apparaît comme un sauveur", une frange des républicains se dresse contre l'establishment

"Il y a une partie de cette droite qui est très imprégnée de valeurs millénaristes, chrétiennes et qui est persuadée que l'apocalypse est proche. Trump leur a répondu, il a su capter cette inquiétude apocalyptique et apparait comme un sauveur. C'est étonnant quand on a connu sa vie dissolue. On reconstruit des épisodes de la Bible avec Trump en sauveur du monde chrétien. Pour beaucoup, il va sauver l'Amérique d'elle-même, il ne faut pas négliger cette part du religieux", explique Romain Huret sur le plateau de franceinfo.

Un combat au sein des républicains

Trump est-il devenu l'ennemi numéro 1 des républicains ? "Il est très peu probable de voir émerger une troisième force dans le paysage politique américain. Dans sa position, il est contre les démocrates (…) dans ce cadre-là, on va savoir si Trump va prendre le contrôle du parti. Entre 2016 et 2020, il gagné 12 millions de voix. C'est colossal. Il dit se dresser contre les démocrates mais aussi contre les républicains qui représentent l'establishment de Washington", décrypte le chercheur, Soufian Alsabbagh. "Il y a un combat du Trumpisme contre les démocrates mais aussi contre les républicains traditionnel", ajoute-t-il.

