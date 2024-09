Reportage Tentative présumée d'assassinat de Trump : "Au lieu de combattre ses idées, on essaie de le tuer, ça me rend malade", dénoncent des électeurs américains

Il s'était relevé, poing brandi, l'oreille en sang lors d'une première tentative d'assassinat à un meeting en Pennsylvanie, il y a deux mois. Donald Trump a été apparemment à nouveau visé, dimanche 15 septembre, en Floride. Des coups de feu ont retenti près du golf où l'ancien président et candidat républicain à la Maison Blanche disputait une partie. Il est "sain et sauf", précise son équipe de campagne. Et le FBI a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat présumée". Un suspect a été arrêté, placé en garde à vue. Un fusil AK47 a été retrouvé, tout comme deux sacs à dos et du matériel vidéo.

À deux mois du scrutin présidentiel, voilà de quoi chambouler encore la campagne et les électeurs, comme ceux croisés dans les rues de Minneapolis, dans le Minnesota, juste après les faits. Le sentiment qui dominait à l'annonce était plutôt mitigé entre stupéfaction et colère chez certains. Comme chez Max, qui venait tout juste de finir de regarder le match football américain des Vikings, l'équipe du Minnesota. Ce trumpiste n'est pas vraiment étonné de cette nouvelle. "Ils ont essayé de le tuer une fois déjà, alors une deuxième, ça ne me surprend pas. Mais je trouve ridicule qu'au lieu de combattre ses idées, on essaie de le tuer, ça me rend malade."

Un risque d'instrumentalisation

Il n'y a pour le moment aucune certitude sur le fait que l'ex président ait bien été visé, mais le malaise est partagé, quelles que soient les opinions politiques. Nathan se dit indécis pour le 5 novembre, même si ses valeurs sont plus proches de celles de Kamala Harris. Le jeune homme se désole de cette tentative d'assassinat présumée. "Tenter de le tuer à nouveau, c'est quelque chose. Je ne suis pas fan de Trump mais peu importe, estime-t-il. Personne ne devrait avoir à s'inquiéter d'être la cible d'une telle violence, personne ne devrait avoir peur de se faire tirer dessus. Qui que tu sois et quel que soit ton parcours politique."

Mais après cet épisode, une question se pose : cela peut-il chambouler les 50 derniers jours de la campagne électorale ? Sandy pense que Donald Trump va instrumentaliser cette attaque mais qu'il ne sera pas le seul. "Je pense qu'il va le faire, mais les démocrates aussi vont en tirer parti pour défendre l'idée que nous avons besoin de meilleures lois sur les armes, lance cette électrice.

"On ne devrait pas avoir des gens qui se promènent avec des armes comme ça dans ce pays." Sandy, électrice à franceinfo

Ce sentiment est très partagé à Minneapolis, une terre démocrate, qui a largement voté pour Joe Biden en 2020. Jason espère un sursaut sur la question du contrôle des armes à feu. "Je suis surpris et déçu que nous soyons devenus une société où les gens pensent que la violence est la réponse, lâche-t-il. Je pense qu'il devrait y avoir plus de contrôle des antécédents avant que n'importe qui puisse acheter une arme. Il faut que nous augmentions les vérifications en amont."

Ce thème des armes à feu était revenu une première fois sur le devant de la scène après la tentative d'assassinat contre Trump en Pennsylvanie en juillet dernier. Cela reste un clivage majeur entre républicains et démocrates. Avant cet événement, Trump devait être en Floride lundi, puis dans le Michigan mardi. Kamala Harris devait, elle, se rendre à Washington.