Reportage Présidentielle américaine : même dans le fief de Joe Biden, les électeurs démocrates "pas vraiment enthousiastes" quant à ses chances de victoire

Le Charcoal Pit, à Wilmington dans le Delaware, est l'un des restaurants préférés de Joe Biden. Un lieu qui sent bon les sixties, avec des petits juke-box à chaque table et des banquettes en skaï rouge. Le chef Lupe Alvirez nous montre une photo : "Regarde, il y a Joe Biden et Barack Obama. Joe a commencé à venir quand il était sénateur ; ça fait 30 ans que je le connais."

Quand on lui demande si l'actuel président est trop âgé pour briguer un nouveau mandat : "Je pourrais te dire plein de choses, mais le patron ne m'y autorise pas", répond-il. Hors micro, le chef admet que, selon lui, Joe Biden est dépassé et encore plus depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump la semaine dernière.

Joe Biden doit-il renoncer à être candidat ? C'est ce que réclament désormais publiquement des figures du parti démocrate. Jeudi soir, le Washington Post a même rapporté que Barack Obama a fait part de ses doutes en expliquant que "Joe Biden doit réfléchir sérieusement à la viabilité de sa candidature". Le président américain, lui, est actuellement à l'isolement dans le Delaware après avoir été testé positif au Covid-19.

"Donald Trump va être le prochain président"

Joyce, une habitante de Wilmington, 76 ans, a rencontré plusieurs fois l'ancien sénateur du Delaware : "Vous ne trouverez personne ici qui dira du mal de Joe Biden, c'est l'enfant du pays. Moi, je pense que Donald Trump va être le prochain président : après ce qui s'est passé, c'est un dieu."

"Côté démocrate, c'est trop tard pour remplacer Joe Biden. S'ils avaient trouvé quelqu'un capable de battre Donald Trump, il l'aurait sorti du chapeau. Mais personne ne veut être dans cette situation." Joyce, 76 ans à franceinfo

Joe Biden maintient donc sa candidature pour l'instant, et c'est bien ce qui pose problème aux jeunes électeurs démocrates, notamment les plus critiques, comme un couple qui espère un changement. "Personne n'aime Biden", lâche l'homme. "Ce n'est pas vrai, les gens le respectent", le reprend sa compagne. "Comme président, oui, mais comme candidat, on n'est pas vraiment enthousiastes", ajoute-t-il. "La différence, c'est que Trump, c'est une culture. Il y a presque un culte autour de lui", explique la femme du couple, qui ajoute que ce n'est pas comme ça que les démocrates perçoivent leur candidat.

"C'est la politique de Joe Biden qui compte"

Le candidat Biden est à l'isolement au bord de l'océan Atlantique. À deux heures de route sa maison de vacances, nous avons rencontré des représentants démocrates réunis en meeting. "Le président Joe Biden a fait ce qu'il appelle lui-même des bourdes, explique Gregg Lindner, candidat à la Chambre des représentants. C'est arrivé plusieurs fois dans sa carrière. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas vraiment intéressant parce que moi, je considère que c'est sa politique qui compte. Elle a été bénéfique pour le pays."

Gregg Lindner cite la loi sur la réduction de l'inflation, le travail sur les infrastructures du pays ou encore le soutien à l'Ukraine. De son côté, Paulette Rapa, vice-présidente du parti démocrate dans le comté du Sussex, aborde un autre argument largement mis en avant par ses soutiens : "C'est Oncle Joe, aucun doute, et nous l'aimons. Mais on est assez intelligents aussi pour savoir que nous avons besoin d'un leader fort. Il a déjà battu Trump et peut le refaire."

Cette confiance renouvelée au président Joe Biden révèle également la foi de ces représentants démocrates en son programme, au fond des sujets, pour l'instant totalement éclipsés par la communication, la violence des mots et le choc des photos.