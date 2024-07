Reportage Présidentielle américaine 2024 : après la tentative d'assassinat de Donald Trump, "ça ne va pas fort" pour Joe Biden dans les sondages, regrettent ses électeurs

Il se retrouve en difficulté dans des États où il doit absolument gagner. Joe Biden a du mal à relancer sa campagne, notamment depuis son débat raté du 27 juin et après la tentative d'assassinat qui a visé son adversaire républicain qui semble bénéficier à Donald Trump.

Les sondages montrent que l'actuel président est derrière son prédécesseur en Pennsylvanie, un État charnière et essentiel aux espoirs de réélection de Joe Biden. Se promener dans un bar branché dans le quartier de Fishtown, un quartier bohème de Philadelphie, aide à comprendre cette baisse de popularité : "Ici, c'est un quartier jeune et de hipsters", précise Marissa, 27 ans.

Le bar, fréquenté par des jeunes, se trouve dans une rue acquise à la cause démocrate, où se côtoient street art et galeries d'arts. "Avant même cette attaque, ça n'allait pas fort pour Joe Biden, confirme Marissa. Quand il faisait des discours ou des interviews, il trébuchait sur ses mots, il paraissait sénile et vieux. On n'était pas très confiants et là, après ce qui s'est passé, nous, démocrates, avons le sentiment que Donald Trump va remporter l'élection grâce à ce qui s'est passé. Parce que c'est un signe de bravoure, il a pris une balle pour les Etats-Unis !"

La politique étrangère de Joe Biden ne convainc pas

L'ex-président a beau avoir été victime d'une tentative d'assassinat, il n'en reste pas moins dangereux pour la démocratie et le droit des femmes, selon Aliyah, toute jeune électrice de 18 ans qui va voter pour la première fois. Et elle a bien du mal a trouver un candidat qui lui ressemble.

Au-delà de la personnalité du président démocrate, c'est sa politique étrangère qui lui pose problème. "Honnêtement, c'est juste que Joe Biden ferme les yeux sur le génocide en cours à Gaza. On continue de livrer - pour des millions de dollars - de l'armement à quelqu'un qui continue de massacrer un peuple, des gens qui sont pris au piège et c'est totalement incompréhensible pour moi", explique la jeune femme.

Sa politique, ses erreurs face à un Donald Trump en très grande forme font craindre une défaite de Joe Biden dans cet État de Pennsylvanie qui lui avait donné la victoire il y a quatre ans.