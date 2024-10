Reportage "Ils auraient pu sauver des vies en arrivant plus tôt" : aux Etats-Unis, les pro-Trump critiquent la gestion des secours après le passage de l'ouragan Hélène

Presque une semaine après le passage de l’ouragan Hélène aux Etats-Unis, le bilan est d’au moins 180 morts mais des centaines de personnes sont encore portées disparues. Joe Biden doit se rendre, jeudi 3 octobre, en Floride et en Géorgie où était Kamala Harris, mercredi, pour constater les dégâts.

Le président américain a annoncé l’envoi d’un millier de militaires supplémentaires pour les opérations de secours. Mercredi, il a survolé des zones sinistrées en Caroline du Nord et s’est entretenu avec les autorités à Raleigh, la capitale de l’État, un "swing state" (un des États-clés pour une victoire à la présidentielle en nombre prochain). De quoi politiser la question de la gestion des secours. Donald Trump a affirmé que le président n’a pas agi à temps. Un constat partagé par les partisans républicains.

"Dans des moments comme ça, on met la politique de côté"

Dans cette rue commerciale, Terri se promène avec ses amies. Elle estime que le gouvernement a réagi trop tard : "Ils auraient pu sauver des vies en arrivant plus tôt avec des hélicoptères, de la nourriture et de l’aide. Tout ce qu’ils peuvent faire, ça fait des jours qu’ils auraient dû le faire." Tandis que Donald Trump, lui, s’est rendu sur place plus rapidement, explique Stephanie.

"Donald Trump n’est même pas président, il n’occupe aucun poste au gouvernement, mais il est venu et il prend de son temps et de son argent pour faire quelque chose." Stephanie, une habitante de Caroline du Nord à franceinfo

Jacob juge apprécie la visite de Joe Biden mais regrette le manque de moyens alloués : "Il y a eu des annonces vendredi d’envoyer de l’argent à d’autres pays, l’Ukraine, Taïwan et Israël, avant d’annoncer envoyer de l’argent à notre propre pays et nos États."

Après sa visite, Joe Biden a appelé à ne pas politiser ce désastre. "Je veux remercier le gouverneur républicain de Caroline du Sud et le gouverneur démocrate de Caroline du Nord et tous les élus qui ont œuvré à cette tâche", a déclaré le président américain. "Dans des moments comme ça, on met la politique de côté, en tout cas on devrait le faire. Et nous l'avons fait."

En début de semaine, Donald Trump a pour sa part critiqué la gestion du gouverneur de Caroline du Nord, un démocrate, et loué celle du gouverneur de Géorgie, un républicain.