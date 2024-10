Ouragan Hélène aux États-Unis : un présentateur météo sauve une femme en direct

Depuis jeudi 26 septembre, les chaînes d'information en continu américaines couvrent les conséquences et les dégâts de l'ouragan Hélène, qui ravage les États-Unis. Elle a d'abord traversé la Floride, au sud-est, puis est remontée en Géorgie, en Caroline du Sud et en Caroline du Nord, faisant, selon les derniers bilans, plus de 130 morts et des centaines de disparus. C'est en Géorgie, à Atlanta, qu'a eu lieu une scène digne d'un film de superhéros, en direct, à la télévision américaine. Bob Van Dillen, météorologiste pour la chaîne Fow News, réalise un direct vers 7h du matin, les pieds dans l'eau, pour montrer les dégâts des inondations dans le nord d'Atlanta.

Alors que son direct vient de commencer, il montre une voiture, coincée dans l'eau. "On peut voir une femme bloquée dans une zone inondée", décrit-il, pendant que l'on entend une femme crier à l'aide. "Nous avons appelé le 911 [le numéro d'urgence aux États-Unis]", ajoute le présentateur, qui continue de décrire la situation. Il tente de s'adresser à la femme en détresse, lui assurant que "les secours arrivent", en essayant de la rassurer : "Ça va aller."

.@BobVanDillen Fox News Weather Meteorologist, stops his live weather report to rescue a woman screaming for help after her car got swamped by a flash flood. #Hero #Helene #Atlanta pic.twitter.com/eeh2EBIE6Q — Eddie (@Eddies_X) September 27, 2024

Sauf que la femme continue de crier à l'aide, et l'eau de monter. C'est là que Bob Van Dillen décide de couper court à son direct, prévenant que "nous serons de retour dans un petit moment, je vais aller voir si je peux aider cette femme. Je reviens".

"Je ne pouvais pas la laisser"

Quelques instants plus tard, on retrouve le présentateur, portant la conductrice dans ses bras, alors que l'eau a presque atteint le haut de la voiture. "Dieu merci. C'est un héros", peut-on entendre de la part des présentateurs de Fox News qui sont en plateau. Une fois la femme secourue et à l'abri, Bob Van Dillen confirme qu'ils vont bien tous les deux, et raconte à l'antenne ce qu'il s'est passé.

"On sait que les secours croulent sous les appels, et on pouvait l'entendre crier très fort", explique-t-il. "J'ai réalisé que, même si j'étais en direct, je ne pouvais pas la laisser. J'ai tout laissé tomber, j'ai enlevé mon portefeuille de ma poche et j'y suis allé. Le courant n'était pas si fort", assure-t-il. Une fois arrivé dans la voiture, il décrit la situation "elle avait de l'eau jusqu'au cou, je lui ai dit de me donner son sac, son téléphone, et je l'ai prise sur mon dos. Elle n'était pas grande, j'ai pu la porter. Elle tremblait, elle était en état de choc."

Le présentateur en plateau qualifie alors son geste "d'acte héroïque", tout en rappelant que "vous n'êtes pas censés faire ça", compte tenu des risques. Depuis, le sauvetage de Bob Van Dillen a fait le tour des réseaux sociaux.