Aux Etats-Unis, l'ouragan Hélène a fait au moins 93 morts

Le bilan humain de l'ouragan Hélène, qui a semé la dévastation dans une partie de l'est et du sud-est des Etats-Unis, s'est alourdi à au moins 93 morts, selon les autorités. Ces dernières continuent, lundi 30 septembre, à chercher des victimes. En Caroline du Nord, l'Etat le plus touché, 37 personnes sont mortes, dont 30 dans le seul comté de Buncombe. Au moins 25 personnes ont par ailleurs péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 11 en Floride, deux dans le Tennessee et une en Virginie, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

Hélène avait touché terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h. L'ouragan a ensuite progressé vers le nord en perdant en intensité, tout en laissant un paysage de désolation dans son sillage. Joe Biden, ainsi que les deux prétendants à la Maison Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, ont annoncé qu'ils se rendraient sur place prochainement.