Rencontre Macron-Biden : une entente symbolique ou un simple affichage ?

Pour la politologue Nicole Bacharon, spécialiste des États-Unis, cette rencontre entre les deux chefs d’États constitue une vraie tentative de rapprochement après la crise des sous-marins, mais constitue également un outil de communication de la part d’Emmanuel Macron et Joe Biden. Cette rencontre a permis de rouvrir le dialogue et de déblayer le terrain. Toutefois, la politologue rappelle que les intérêts français et américains peuvent diverger, d’où la volonté d’Emmanuel Macron d’exiger des mesures concrètes de la part des États-Unis.





La France a-t-elle été naïve ?



Nicole Bacharon ajoute que la France et l’Europe ont pensé qu’avec l’élection de Joe Biden, les relations seraient plus faciles qu’avec Donald Trump. Néanmoins, la spécialiste des États-Unis précise, en citant les exemples de Bush, Obama et Trump, que chaque président américain est capable de défaire la politique menée par son prédécesseur. Pour la politologue, la confiance n’est pas totale et il serait étonnant qu’elle le soit.