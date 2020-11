"Relax Donald, relax !" : Greta Thunberg raille Donald Trump en reprenant les mots du président

"Relax Donald, relax!". Avec exactement les mêmes mots que le président américain à son encontre l'an passé, Greta Thunberg a appelé Donald Trump, jeudi 5 novembre, à se calmer dans ses protestations contre le comptage des voix de l'élection présidentielle américaine. "Tellement ridicule. Donald doit travailler à maîtriser sa colère, et aller voir un bon vieux film avec un ami ! Relax Donald, relax !" a écrit la militante écologiste suédoise sur son compte Twitter, en réponse à une publication du président américain appelant à "arrêter le comptage" en lettres capitales.

>> Suivez les résultats de l'élection américaine dans notre direct

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA