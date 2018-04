Relations franco-américaines : Emmanuel Macron et Donald Trump, un tandem singulier

Depuis un an, toute occasion est bonne pour afficher leur complicité. Et à la veille de sa visite aux États-Unis, Emmanuel Macron a choisi la chaîne de télévision préférée de Donald Trump, Fox News, pour une longue interview. "Ce n'est pas à moi de juger, ou d'une certaine façon d'expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président, ou de considérer qu'à cause des controverses et des enquêtes, il est moins crédible", affirme le président français devant le journaliste Chris Wallace.

Ne pas aller à la confrontation

Pour Emmanuel Macron, le tonitruant président américain est un allié incontournable. Donald Trump a, de son côté, fait du président français son seul interlocuteur en Europe. Pourtant, les désaccords sont profonds sur le climat, le commerce ou encore l'accord nucléaire avec l'Iran. Des divergences qui n'ont pas empêché une sincère amitié. Illustration : la visite avec tous les fastes du couple américain à Paris, le 14 juillet 2017. Le président français aura lui aussi droit au grand jeu à Washington. Les sujets qui fâchent seront au menu des discussions. Emmanuel Macron espère peser, sans aller jusqu'à la confrontation. "Sa stratégie va être au contraire d'essayer de montrer qu'il est capable d'avoir une certaine influence sur Donald Trump, ce qu'il a en partie réussi avec la dernière crise syrienne", explique Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales.

Le JT

Les autres sujets du JT