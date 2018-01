Reconnaître un dromadaire ou tracer l'heure : en quoi consiste le test cognitif réussi haut la main par Donald Trump ?

Le président américain est en bonne santé cognitive, selon le médecin de la Maison Blanche, qui a soumis Donald Trump au test MoCa. Ce questionnaire a pour mission de détecter des troubles cognitifs légers et n'a pas vocation à repérer des troubles psychiatriques. Donald Trump lors d'une conférence de presse à Washington (Etats-Unis), le 16 janvier 2018. (RON SACHS / CNP / AFP)

Donald Trump est en bonne santé cognitive, a annoncé la Maison Blanche, mardi 16 janvier. Le président des Etats-Unis a obtenu la note de 30/30 au test MoCa (pour "Montreal Cognitive Assessment"), l'un des questionnaires utilisés pour évaluer rapidement les fonctions exécutives et mnésiques du cerveau et dépister des troubles cognitifs légers.

Pas de quoi faire taire les critiques qui mettent en doute les capacités mentales du chef de l'Etat américain. Après l'annonce du médecin de la Maison Blanche, mardi 16 janvier, certains se sont moqués des exercices du test, qui demande notamment de dessiner l'heure sur une horloge, de savoir nommer un dromadaire ou encore de donner le point commun entre un train et un vélo. Facile ? Ce test n'a pourtant rien d'une blague, explique le Washington Post (en anglais).

"Le colibri a déposé des œufs sur le sable"

Il a été conçu en 1996 par le professeur Libano-Canadien Ziad Nasreddine, mais sa version finale date de 2005. L'objectif est de réaliser "un 'scan' du cerveau", expliquait ce professeur de l'université de Sherbrooke (Canada), dans un entretien à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. "La démence est une condition qui affecte plusieurs capacités cognitives et fonctionnelles. Le test MoCA n’évalue que certaines fonctionnalités cognitives, particulièrement affectées dans la maladie d’Alzheimer."

Très concrètement, le questionnaire mesure la mémoire, les fonctions exécutives, les capacités d'abstraction, la concentration, le langage, le calcul, l'orientation dans le temps et l'espace. Les personnes examinées doivent notamment copier un cube, dessiner une horloge avec une heure spécifiée, reconnaître trois animaux... Elles doivent également répéter une liste de mots et de chiffres, ou exécuter des soustractions simples (100- 7, 93-7...). La durée du test est d'environ 10 minutes.

Si ses détracteurs lui reprochent un vocabulaire limité, le chef d'Etat américain a réussi haut la main l'épreuve du langage, selon le médecin de la Maison Blanche. Il n'a ainsi eu aucun problème pour redire des phrases telles que "Le colibri a déposé ses œufs sur le sable" ou pour énumérer en une minute le maximum de mots débutant par la même lettre. Donald Trump devait également donner le jour, le mois et l'année, de même que l'endroit et la ville où il se trouvait.

"Le test ne peut pas évaluer si une personne est autonome à la maison"

La médiatisation de ce test intervient alors que la santé mentale du président américain reste l'objet de débats aux Etats-Unis. Et ce à tel point qu'un psychiatre avait lancé une pétition pour réclamer la destitution du président américain. Ces "troubles mentaux l'empêchent de mener à bien sa mission", avait estimé un autre spécialiste, Peter Fraenkel, devant la caméra d'"Envoyé Spécial" : "On pense que Donald Trump n'est pas apte psychologiquement à diriger ce pays."

La publication de Fire and Fury, qui dresse un portrait au vitriol de Donald Trump, a relancé le débat en janvier. L'auteur du livre, Michael Wolff, y décrit le président comme un enfant capricieux et évoquait les doutes de son entourage sur sa capacité à gouverner. L'intéressé a répondu par la suite, se qualifiant lui-même de "génie stable".

Le test MoCa n'a pas vocation à trancher la question. Son emploi très précis ne relève pas de la psychiatrie. D'après Ziad Nasreddine, "le test à lui seul ne peux pas évaluer si une personne est autonome à la maison ou encore si elle est capable de gérer ses finances personnelles". Selon son auteur, le questionnaire a été traduit dans plus de 55 langues et dialectes, est utilisé dans plus de 100 pays et a fait l'objet de très nombreuses citations scientifiques.