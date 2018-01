Trois choses à savoir sur le livre polémique que Donald Trump ne veut pas voir publié

Fire and Fury : Inside the Trump White House (qu'on peut traduire en Le Feu et la Fureur : à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump), un livre écrit par Michael Wolff, journaliste au Hollywood Reporter, raconte les coulisses de la première année au pouvoir de Donald Trump, marquée par un "chaos" permanent.

Avant même sa sortie, prévue mardi 9 janvier aux Etats-Unis, ce livre a déjà déclenché la colère du président Donald Trump. Selon le Washington Post, l'avocat personnel de Donald Trump, Charles Harder, veut empêcher la sortie du livre. Dans une note envoyée à Michael Wolff et à son éditeur Henry Holt, les avocats de Trump évoquent de possibles poursuites, notamment pour diffamation, ajoute le Post. Face à ces pressions, l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage ont décidé d'avancer la publication du livre à vendredi 5 janvier. Franceinfo fait le point sur ce livre explosif.

18 mois d'enquête et d'entretiens

Michael Wolff est un journaliste de 64 ans. Au cours de sa carrière, de plus de quarante ans, il a tenu des postes de chroniqueurs notamment pour New York Magazine et Vanity Fair et a déjà écrit sept livres, rapporte ABC News. Il a été deux fois lauréat du prix National Magazine, section commentaire, en 2002 et 2004. Son livre le plus connu, sorti en 2008, est consacré à un autre magnat, Rupert Murdoch (The Man Who Owns The News).

En 2004, un portrait dans le magazine New Republic évoque un personnage "en partie éditorialiste mondain, en partie psychothérapeute, en partie anthropologue social (qui) invite les lecteurs à être une mouche sur le mur du premier cercle des magnats". Mais sa narration, basée sur des conversations ou des informations obtenues de source indirecte, a déjà dans le passé semé le trouble et provoqué des réactions furieuses.

Pour ce nouveau livre, le New York Magazine, qui a publié mercredi des extraits du livre, explique que la rédaction de l'ouvrage découle de dix-huit mois d'entretiens avec des membres du staff de Donald Trump et avec le président lui-même. Michael Wolff aurait pris ses quartiers dans la Maison Blanche rapidement après l'inauguration de Donald Trump et aurait, depuis, conduit plus de 200 interviews. Il a pu occuper "quelque chose comme une place semi-permanente sur un canapé de l'aile ouest [de la Maison Blanche]", explique-t-il.

Pendant son briefing quotidien à la presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a expliqué que Donald Trump "ne s'était jamais assis" avec Wolff et que les deux hommes n'avaient eu qu'une "brève conversation", rapporte NPR. Elle a ajouté que la présence de Michael Wolff à la Maison Blanche était généralement à la demande de l'ancien conseiller Steve Bannon. Dans un communiqué, elle a affirmé que le "livre est "truffé d'affirmations fausses ou trompeuses, de la part d'individus qui n'avaient ni accès ni influence à la Maison Blanche".

Dans l'introduction du livre, Michael Wolff admet que "beaucoup d'informations sur ce qu'il s'est passé à la Maison Blanche de Trump sont contradictoires ; beaucoup, dans le style trumpien, sont simplement fausses". Ces contradictions ou cette prise de liberté avec la vérité constituent "le fil" du livre, dit-il, ajoutant avoir publié "la version des évènements qu'[il croyait] vraie".

Donald Trump dans sa chambre à 18h30, face à ses trois écrans TV

Le livre, d'après les extraits qui ont été obtenus et publiés mercredi par le Guardian, le Washington Post et le New York Magazine, est rempli d'anecdotes croustillantes, risibles et parfois invraisemblables sur Donald Trump.

Il y décrit un homme profondément ignorant des impératifs de la fonction présidentielle, pour laquelle il s'était pourtant porté candidat. "Tôt dans la campagne, Sam Nunberg est allé expliquer la Constitution au candidat, rapporte le livre, 'Je suis allé jusqu'au 4e amendement', se souvient Nunberg, 'avant que son doigt tombe sur ses lèvres et que son attention se perde'". Dans une autre anecdote, le livre rapporte que le candidat, alors qu'il discutait avec des proches d'un potentiel futur chef de cabinet, avait dit ne pas connaître John Boehner, qui était pourtant président de la Chambre des Représentants avant Paul Ryan. Une fois élu, Donald Trump aurait souhaité embaucher son gendre, Jared Kushner, comme chef de cabinet. "Finalement, Ann Coulter a pris le président à part, raconte le livre, 'Apparemment personne ne vous l'a dit, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas embaucher vos enfants'".

Le livre fait aussi transpirer l'ambiance complètement chaotique de la vie à la Maison Blanche depuis que Donald Trump y a emménagé. Il décrit un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18h30, avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévision. Un seul ne suffisait apparemment pas, il en aurait fait installer deux supplémentaires. Il multiplierait aussi, tous les soirs, ses appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse "un flot de récriminations", allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe. C'est le portrait d'un homme paranoïaque, cloîtré dans ses quartiers, que nous laissent entrevoir les premiers extraits du livre. Tellement paranoïaque qu'il aurait interdit au personnel de ménage de ramasser les objets dans sa chambre, et surtout interdit à quiconque de toucher à sa brosse à dents, car il redouterait d'être victime d'un empoisonnement.

Des révélations qui font rebondir l'affaire russe

Certains détails sont moins anecdotiques que d'autres. La plus grave révélation apportée par le livre est certainement celle des déclarations de l'ancien conseiller en stratégie de Donald Trump, Steve Bannon, qui juge que l'entretien en juin 2016 entre le fils aîné du président, des cadres de son équipe de campagne et des interlocuteurs russes est assimilable à une trahison.

Cette rencontre entre le fils aîné de Donald Trump, accompagné de son beau-frère Jared Kushner et de Paul Manafort, alors directeur de la campagne du candidat républicain, et l'avocate russe Natalia Veselnitskaya en juin 2016 est au cœur de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie en vue d'influencer l'élection de novembre 2016 au profit du candidat républicain.

"Les trois personnes les plus importantes de la campagne ont pensé que c'était une bonne idée de rencontrer un gouvernement étranger dans la Trump Tower, dans la salle de conférence du 25e étage, sans avocats", explique Steve Bannon dans le livre. "Même si vous pensez que ce n'était pas une trahison, pas anti-patriotique ou pas une connerie, et moi je pense que c'est tout cela, vous auriez dû appeler le FBI tout de suite", poursuit-il.

La réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Il a accusé Steve Bannon d'avoir "perdu la raison" et a immédiatement entamé une procédure judiciaire. Dès mercredi soir, l'avocat du président américain a adressé une mise en demeure écrite à Steve Bannon, l'accusant d'avoir rompu un accord de confidentialité et d'avoir tenu des propos diffamatoires "à l'encontre de M. Trump et de membres de sa famille".