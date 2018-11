Comment le "scandale russe" a rattrapé Donald Trump

"Ce serait très utile à ton père." Le mail reçu le 3 juin 2016 par Donald Trump Jr, le fils aîné de l'homme d'affaires, contient une promesse alléchante. A un mois de la Convention des républicains, qui désignera le candidat du parti à l’élection présidentielle, le communicant britannique Rob Goldstone assure pouvoir obtenir des documents "compromettants" sur Hillary Clinton. L’ancienne secrétaire d’Etat est favorite dans la course à l’investiture du Parti démocrate. "Il s’agit évidemment d’informations très sensibles, mais cela fait partie du soutien de la Russie et de son gouvernement à Donald Trump", ajoute le mail, cité par le New York Times.

"La plupart des commentateurs s’accordent à dire que Donald Trump Jr aurait dû contacter le FBI pour signaler la tentative russe d’influencer l’élection", explique David Smith, chef du bureau du Guardian à Washington, à franceinfo. Il ne faut toutefois que quelques minutes au fils du candidat républicain pour répondre à Rob Goldstone. "Si [le document] est vraiment ce que vous dites, j’adore, surtout pour cet été." Donald Trump Jr croit avoir trouvé une arme pour la prochaine étape de la course à la Maison Blanche : de quoi ternir l’image d’Hillary Clinton, une fois les primaires passées.

Donald Trump Jr prend l'ascenseur dans le hall de la Trump Tower, à New York (Etats-Unis), le 18 janvier 2017. (ALBIN LOHR-JONES / DPA / AFP)

Six jours plus tard, Rob Goldstone se rend au 25e étage de la Trump Tower. Un étage sous le bureau de Donald Trump. Après une semaine d’échanges par e-mail, l’intermédiaire britannique est parvenu à organiser une rencontre entre Donald Trump Jr, Jared Kushner, gendre du candidat, Paul Manafort, directeur de campagne, et l’avocate russe Natalia Veselnitskaya. Elle est censée détenir des informations sur Hillary Clinton. "Ses propos étaient vagues, ambigus et n’avaient pas de sens, assure le fils du candidat à CNN. Il est rapidement apparu qu’elle n’avait aucune information de valeur." La rencontre est abrégée au bout de 30 minutes. Mais elle reste problématique. "Il est assez commun aux Etats-Unis de chercher à avoir des informations compromettantes sur la concurrence, rappelle David Smith. Mais cette fois, un gouvernement étranger est impliqué, ce qui revient à franchir la ligne rouge."

De son côté, Hillary Clinton fait face à des difficultés. Le Washington Post révèle, le 14 juin, que le Comité national démocrate (DNC) a été piraté. Une firme de cybersécurité engagée par le parti accuse la Russie d’être responsable, rapporte USA Today. Un mois plus tard, WikiLeaks met en ligne 20 000 e-mails provenant du DNC. Alors que le FBI ouvre une enquête, Donald Trump balaie les accusations qui pèsent contre Moscou. "Russie, si tu m’écoutes, j’espère que tu arriveras à retrouver les 30 000 e-mails manquants", lance même le candidat républicain lors d’un point presse. Une allusion à peine voilée aux e-mails envoyés par Hillary Clinton depuis une adresse privée, alors qu’elle était secrétaire d’Etat, et depuis supprimés. Ce procédé, inhabituel pour le poste, plombe la campagne de la démocrate depuis plusieurs semaines.

La presse a toutefois une autre affaire en ligne de mire. Le New York Times affirme, le 14 août 2016, que le directeur de campagne de Donald Trump a touché plusieurs millions de dollars versés par un parti pro-russe en Ukraine. Paul Manafort nie en bloc, sans parvenir à apaiser la polémique. Cinq jours plus tard, il est débarqué de l’équipe. Donald Trump entre, lui, dans la dernière ligne droite de la course à la Maison Blanche. Avec une marotte. En interview, lors des points presse, durant les débats face à Hillary Clinton… Il s'acharne à le répéter : la Russie n’est pas responsable du piratage du DNC. Le secrétaire à la Sécurité intérieure annonce pourtant, le 7 octobre, que l’ensemble du renseignement américain pense que Moscou a tenté d’influencer la campagne. Rien n’y fait, le milliardaire continue de défendre Moscou.

Agacée, Hillary Clinton va jusqu’à traiter Donald Trump de "pantin" de Vladimir Poutine lors du dernier débat électoral. Cela ne suffira pas à sauver la campagne de la démocrate. Mardi 8 novembre, Donald Trump réalise ce que tous les médias et sondeurs annonçaient comme impossible quelques mois plus tôt. Le milliardaire devient le 45e président des Etats-Unis. Hillary Clinton a remporté le vote populaire d’environ 2 millions de voix, mais est privée de victoire par le suffrage indirect. Face à ses soutiens et fans réunis à l’hôtel Hilton Downtown, à New York, le clan Trump jubile. "Je serai le président de tous les Américains, promet le milliardaire à la foule. Nous traiterons équitablement avec tout le monde, toutes les personnes et tous les pays."