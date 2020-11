Présidentielle américaine : une participation record attendue

Les ventes d’armes en hausse aux États-Unis représentent "un symptôme intéressant d’une société totalement divisée. Les démocrates et les républicains n’ont plus rien à se dire politiquement. Le sujet qui écrase tous les autres c’est la démocratie. Joe Biden fait campagne pour retrouver l’âme de l’Amérique alors que Donald Trump lance que le pays va devenir socialiste si le démocrate gagne. Les tensions sont irrationnelles et pourraient amener à des violences avec ces achats d’armes exponentiels ces dernières semaines", explique l'écrivain Soufian Alsabbagh.

"Il reste très peu d’électeurs indécis. Presque 95 millions d’Américains ont voté par anticipation. On pourrait avoir 150 ou 160 millions de bulletins, ce qui battrait tous les records", estime-t-il.

Trump a uni derrière lui le Parti républicain

"Au sein du Parti républicain, tout le monde veut que Donald Trump gagne. Il a réussi à unifier le parti derrière lui", assure le spécialiste des affaires intérieures américaines du Parti républicain.

Des commerces de New York et Washington se barricadent. "Les violences sont difficiles à prévoir. Soit Joe Biden plie le match en remportant la Géorgie, la Caroline du Nord et la Floride, soit Donald Trump garde ces Etats et il faudra attendre et alors il est possible d’avoir un marathon judiciaire jusqu’en janvier", conclut Soufian Alsabbagh.

