Présidentielle américaine : New York descend enfin dans la rue pour fêter Biden

C. Gascard

C. Gascard franceinfo France Télévisions

New York se réjouit de la victoire de Joe Biden, élu 46e président des États-Unis. "La ville a été fortement touchée par la Covid-19, les gens portent presque tous un masque. C'est la première fois qu'ils descendent sur Times Square depuis plusieurs mois, parfois depuis le Nouvel An", rappelle Christophe Gascard notre correspondant en duplex.

"Il va nous réunir"

Sur place, des Américains expliquent pourquoi ils ont voté pour Joe Biden : "J'ai voté Biden parce qu'il va rassembler le pays, va nous réunir contre la violence et le racisme qu'on vit depuis quatre ans. Biden a reconnu que la Covid-19 était un problème, et puis il croit en la science. Il va faire quelque chose pour diminuer les taux de Covid dans le pays", espère ce New-Yorkais. Dans les rues de la ville, la fête continue et les pro-Biden devraient rester longtemps sur Times Square.