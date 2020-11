Présidentielle américaine : New York célèbre la victoire de Joe Biden

Pour les habitants de New York, avec la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, une page particulière se tourne. "Immense soulagement des New-Yorkais qui, dans leur grande majorité, détestent Donald Trump. Concert de klaxons, chants, danses et grand ciel bleu, pour accueillir la victoire de Joe Biden", rapporte la journaliste Maryse Burgot, en direct de New York, samedi 7 novembre.

Trump, la "bête noire des New-Yorkais"

À New York, se situe la Trump Tower, symbole du passé du président sortant milliardaire. "Il est né ici, il a fait sa fortune ici, mais ces quatre dernières années, il est devenu la bête noire des New-Yorkais. D'abord, parce qu'on est ici dans un fief démocrate, historiquement, mais aussi les New-Yorkais lui reprochent sa gestion de la crise du Covid. Une ville endeuillée, meurtrie, victime d'une crise économique sans précédent. D'où cette détestation de Donald Trump. Alors bien sûr, ils exultent ce soir, mais cela ne veut pas dire que Joe Biden va résoudre tous les problèmes", précise la journaliste.