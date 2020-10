Présidentielle américaine : le coronavirus et le racisme au coeur des débats

Donald Trump et Joe Biden entrent dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 3 novembre. La question de la gestion de la crise sanitaire va être décisive dans ce scrutin. "La pandémie de coronavirus structure cette élection, avec, d'un côté, un Donald Trump qui est dans un déni, et, contre lui, un Joe Biden qui le met face à la réalité", résume Celia Belin, docteure en Sciences politiques et spécialiste des Etats-Unis, sur franceinfo, vendredi 23 octobre.

La question raciale aussi au centre de l'élection

Les discriminations raciales sont également au centre des débats. "La question raciale est également importante, notamment depuis le meurtre de George Floyd au mois de mai, parce qu'elle a ramené la base démocrate dans la rue et elle a donné de la puissance au mouvement démocrate qui veut reprendre la Maison Blanche", ajoute Celia Belin.

