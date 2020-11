Présidentielle américaine : l'annonce des résultats approche

Dixville Notch (New Hampshire) a été la première commune à lancer l'élection américaine. Dans ce hameau de 12 habitants, le scrutin n'a pris que quelques minutes. Les cinq électeurs ont choisi Joe Biden. Un vote de bonne augure, peut-être, pour le candidat démocrate donné favori dans les sondages. "Il est temps de se lever et de reprendre notre démocratie [...] Il est temps pour Donald Trump de faire ses bagages et de rentrer chez lui", a lancé Biden à ses partisans.

Des commerçants se barricadent

Donald Trump, lui, a effectué son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan), la même où il avait terminé sa campagne il y a quatre ans. "C'était notre dernière soirée avant une très très grande victoire", a assuré le président sortant avant de clore la soirée dans un bain de foule sans masque. À quelques heures de l'élection, les commerces se barricadent et se préparent au pire, si les résultats sont contestés par le président sortant.

