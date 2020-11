Présidentielle américaine : des scènes de liesse à New York

De nombreuses marches festives ont eu lieu sur les grandes artères de Manhattan après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, samedi 7 novembre. "Je suis très heureuse que Trump soit parti. On avait besoin de ça pour l'Amérique", a expliqué une New Yorkaise. Donald Trump est né dans cette ville. Il y a fait fortune mais son impopularité dans ce bastion démocrate est immense. La célèbre place de Time Square était déserte depuis des semaines à cause du coronavirus. La voilà à nouveau vivante.

Des terrasses bondées

"C'était tellement gênant d'avoir Trump pour les États-Unis comme pour le monde. On est tellement heureux de montrer que nous ne sommes pas comme lui", a affirmé un New Yorkais. De Brooklyn à Harlem en passant par le Bronx, de nombreuses personnes sont sorties de leurs appartements pour partager ce moment. Des milliers de New Yorkais ont choisi de dîner dehors et les terrasses étaient bondées, malgré l'épidémie, pour tourner la page de quatre années de présidence Trump.