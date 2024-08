Présidentielle américaine 2024 : pourquoi les cryptomonnaies prennent autant d'importance dans la campagne

Donald Trump en a longtemps été un détracteur, avant de tourner casaque il y a quelques mois et de vouloir déréguler le secteur. Les démocrates vont-ils lui emboîter le pas ? Les cryptomonnaies financent en tout cas les deux candidats à tour de bras.

Le secteur des cryptomonnaies n'a jamais autant pesé dans la campagne présidentielle américaine. Cette industrie, née en 2008 dans le sillage de la crise financière, a injecté près de 120 millions de dollars dans l'élection. "Dans cette campagne, l'industrie crypto est le plus gros financeur privé et corporate, toutes industries confondues, devant des financeurs historiques de la politique américaine que sont les grands pétroliers, tout ce qui est le pétrogazier ou le lobby du tabac", analyse pour franceinfo Nastasia Hadjadji, journaliste indépendante spécialisée dans l’économie numérique.

La volonté de jouer un rôle politique

"C'est la première fois que les entreprises crypto expriment une volonté explicite de jouer un rôle politique", ajoute cette autrice du livre No Crypto. Comment Bitcoin a envoûté la planète (éditions Divergences). Aujourd'hui, l'industrie crypto a une volonté d'avoir une influence financière décisive sur cette campagne en levant des centaines de millions de dollars et en les allouant à ce qu'on appelle dans le système électoral américain des PAC".

Ces "political action committees" (PAC), des "comités de soutien" qui n'ont pas d'équivalent en France, servent à financer les campagnes électorales des partis démocrate et républicain. "Le lobby crypto a fléché de manière transpartisane ces investissements, à hauteur d'environ 120 millions de dollars. C'est une première, ajoute Nastasia Hadjadji. Avec un peu plus d'argent pour les républicains".

Donald Trump en fait un thème de campagne

Depuis le début de l'année, Donald Trump a d'ailleurs multiplié les déclarations favorables à cette industrie, annonçant même la création de sa propre plateforme de cryptomonnaies. Un revirement pour le moins surprenant, alors que le candidat républicain à la présidentielle était jusque-là critique de cette technologie. En 2021, alors qu'il est président des États-Unis, il avait qualifié d'"arnaque" le bitcoin, l'une des cryptomonnaies les plus connues.

Le revirement de Donald Trump est-il purement idéologique ? "ll y a des indices qui laissent entendre que c'est aussi de l'opportunisme politique, affirme la spécialiste. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est des années, qu'il y a un véritable glissement idéologique de la Silicon Valley, une accélération de la radicalisation vers la droite et l'extrême droite de certaines de ses têtes pensantes. Je pense à certains grands 'capitaux risqueurs', ceux qui apportent le capital de départ, de grandes figures comme Peter Thiel, Elon Musk. Ou d'autres plus confidentiels, comme David Sacks ou les frères Winklevoss [les jumeaux rendus célèbres par The Social Network, le film de David Fincher qui retrace les débuts de Facebook], qui sont des grands détenteurs de bitcoins notamment."

Les démocrates poussés à réagir

Le camp démocrate a également eu des propos favorables au développement de ce secteur. Un conseiller de Kamala Harris, cité par le média Bloomberg, a assuré mercredi que la candidate allait "soutenir des politiques qui garantissent que les technologies émergentes et ce type d’industrie puissent continuer à croître". Une déclaration à prendre avec des pincettes, relativise Nastasia Hadjadji. Le président Joe Biden a toujours adopté une ligne "pro-régulation assez forte". Selon elle, la stratégie du lobby crypto est de faire "bouger le statu quo, et de le faire s'éloigner d'une position un peu rigide et agressive en matière de régulation de l'industrie des cryptomonnaies".

Et si Kamala Harris modère sa position par rapport à Joe Biden, "cela veut dire que cet effort de lobbying a porté ses fruits". "Dans cette campagne, il y a aussi tout un arsenal rhétorique pour imposer des éléments de langage, pour laisser entendre que les démocrates seraient peut-être en train de changer de camp, poursuit l'autrice. Mais il n'y a pas de déclaration vraiment solide de la part de Kamala Harris. Au-delà des enjeux financiers, il y a un enjeu d'opinion. Le fait qu'on se pose déjà la question d'un possible revirement de la part des démocrates est une victoire du lobby crypto."

En 2021, le marché mondial des cryptomonnaies pesait plus de 3 000 milliards de dollars, avant de connaître une crise l'année suivante. Selon la Fed, la Banque centrale américaine, environ 7% d'Américains détenaient des cryptomonnaies en 2023.