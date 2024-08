Etats-Unis : Donald Trump annonce lancer sa plateforme de cryptomonnaies

L'ex-président américain détient lui-même entre un et cinq millions de dollars d'ethereum, l'une des monnaies virtuelles les plus importantes au monde.

Après les avoir qualifiés "d'arnaques" pendant sa présidence, Donald Trump mise finalement sur les cryptomonnaies. Le milliardaire et candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre a annoncé, jeudi 22 août sur son réseau Truth Social, l'ouverture prochaine de sa plateforme de devises numériques.

Le projet, nommé "The DeFiant Ones", est présenté par le républicain comme une alternative aux "grandes banques" et "aux élites financières" qui essorent, selon lui, les Américains. "Il est temps que nous résistions, ensemble", a-t-il encore écrit. L'ex-président a ajouté à son message un lien vers une chaîne Telegram, dont les presque 40 000 abonnés ne semblent pas mieux informés sur la nature exacte du projet.

Défavorable, durant sa présidence, aux cryptomonnaies, qu'il a même qualifiées d'"arnaque", Donald Trump a radicalement changé sa position depuis, au point de se présenter désormais en champion des devises numériques.

Il s'est présenté, fin juillet, à l'une des plus importantes conférences du secteur, où il a promis qu'il serait "le président pro-innovation et probitcoin dont l'Amérique a besoin" s'il était réélu en novembre. Obligatoires pour tout candidat à la présidence, ses dernières déclarations financières ont montré, mi-août, qu'il détenait entre un et cinq millions de dollars d'ethereum, l'une des cryptomonnaies les plus importantes au monde.