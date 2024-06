Premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump : "Un défi pour les deux candidats", selon Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS et spécialiste des États-Unis

Premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump : "un défi pour les deux candidats", selon Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS et spécialiste des Etats-Unis

Le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump aura lieu dans la nuit du 27 au 28 juin, en vue des élections présidentielles américaines. Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS et spécialiste des États-Unis, était l’invitée du 19/20 info.

Joe Biden et Donald Trump se retrouveront dans le premier débat télévisé avant les élections présidentielles aux États-Unis. Ce type de débat suscite-t-il l’intérêt des Américains ? "On se souvient en 2020 que les débats avaient attiré pas mal de monde. L’enjeu va être beaucoup sur la forme, qui est un défi pour les deux candidats. La forme est cadrée, ce qui va être difficile pour Donald Trump, et Joe Biden va devoir tenir dans la durée", analyse Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS et spécialiste des États-Unis.

"Attaquer sur le fond"

C’est Joe Biden qui a réclamé ce débat, qui se déroule traditionnellement plus tard, à l’automne. "Contraindre son adversaire à s’exprimer dans une situation formalisée, sans public, sans bouger, sans débordements (...) pourrait permettre de l’attaquer plus sur le fond", estime l’invitée. Selon Marie-Cécile Naves, Donald Trump doit élargir son électorat, en vue d’une élection qui s’annonce serrée.