Photo hebdo : retour en images sur la semaine du 17 septembre

La cohue médiatique de la semaine du 17 septembre : c'était Alexandre Benalla entendu au Sénat. Celui qui n'exerce plus aucune activité professionnelle aujourd'hui avait un look soigné et ses réponses étaient très attendues. Autre image marquante, Donald Trump face aux sinistrés de la tempête Florence en Caroline du Sud (États-Unis). Pendant ce temps aux Philippines, les pieds dans la boue, des centaines de secouristes cherchent encore des survivants six jours après le passage du typhon Mangkhut.

Rencontre historique entre les deux Corées

Il y aussi eu la rencontre historique entre Kim Jong-Un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in mercredi 19 septembre, main dans la main à Pyongyang (Corée du Nord). Aux États unis, le réalisateur Glenn Weiss a demandé sa compagne Jan Svendsen en mariage lors des Emmy Awards dans la nuit du mardi 18 septembre. À l'ouest de la Grèce, une toile de 300 mètres de long est apparue en quelques heures ; l'oeuvre de millions d'araignées venues sur la même plage. Enfin en France, en ballet chamarré défile sous une pluie blanche de confettis pour la biennale de la Danse à Lyon, dans le Rhône.

