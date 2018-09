VIDEO. Emmy Awards : l'un des gagnants fait sa demande en mariage en direct au moment de recevoir sa récompense

Il avait déjà remporté 13 Emmys Awards, mais jusqu'ici, le réalisateur de télévision Glenn Weiss était quasiment inconnu hors du sérail d'Hollywood. Sa 14e statuette, elle, va rester dans les annales. Au moment de recevoir sa récompense, qui venait récompenser sa réalisation de la dernière cérémonie des Oscars, le metteur en scène de 57 ans a demandé sa compagne en mariage.

"Tu te demandes pourquoi je n'aime pas t'appeler ma copine ?", a lancé Glenn Weiss a son amie, présente dans la salle. "Parce que je veux t'appeler ma femme." Le réalisateur a conclu la séquence alors que plusieurs actrices écrasaient une larme, en offrant à sa future épouse l'alliance de sa mère, décédée deux semaines plus tôt.

Quelques minutes plus tard, Matthew Rhys, récompensé pour son rôle dans la série "he Americans, a expliqué que sa partenaire à l'écran et dans la vie, Keri Russell, lui avait confié, avant qu'il ne monte sur scène : "si tu me demandes en mariage, je te mets un coup de poing dans les dents". Glenn Weiss a eu plus de chance.