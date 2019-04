Pétrole : Donald Trump veut "assécher" l'Iran

En pleine partie de chasse aux œufs dans le jardin de la Maison-Blanche à Washington (États-Unis), le président américain a décidé de fermer complètement le robinet du pétrole iranien. L'objectif est de priver le régime de Téhéran de sa principale source de revenus. Désormais, les 8 pays dont la Chine et la Turquie qui avaient une dérogation pour acheter du brut à l'Iran, ne pourront plus le faire. Les États-Unis menacent les récalcitrants de mesures punitives. "On porte à zéro les exportations autorisées et on va continuer à renforcer les sanctions et surveiller les pays trop complaisants", prévient Mike Pompeo, secrétaire d'état américain.

La Chine déplore cette décision

L'Iran, dont les ventes de pétrole représenteraient près de 40% de ses revenus selon Washington, a jugé ses sanctions illégales. Les pays importateurs concernés ont jusqu'au 2 mai pour mettre fin leurs achats. La Chine, en pleine négociation commerciale avec le géant américain, déplore cette décision.

