Nouvelles taxes douanières entre la Chine et les États-Unis : "Chaque fois que nous sommes attaqués, il faut répliquer"

C'est la troisième salve depuis le début de la guerre commerciale en avril dernier. Les consommateurs chinois en paient le prix fort.

Pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui oppose Washington à Pékin, un émissaire chinois est actuellement en visite aux Etats-Unis, dans un contexte d’extrême tension. A partir de jeudi 23 août, les États-Unis et la Chine s’imposent réciproquement de nouvelles taxes douanières. Les conséquences en Chine auprès des consommateurs et des importateurs se font déjà sentir.

A Shanghai, sous la halle gigantesque du marché Huizhan, l'un des plus grands de Chine, Fu Yang, en marcel et en sueur, décharge des cageots, remplis de cerises américaines dont raffolent les Chinois. Mais depuis juillet, cet importateur doit les acheter plus cher car les droits de douane ont augmenté de 25%. Pékin a pris cette mesure en réponse aux taxes imposées par les Etats-Unis sur les importations chinoises. "Le prix a augmenté", explique Fu Yang.

Actuellement le prix des cerises est de 55 euros les 5 kilos et il y a quelques jours c’était encore 50 eurosFu Yangà franceinfo

Résultat sur ce marché, les importateurs en achètent de moins en moins. "Avant on importait une dizaine de conteneurs par semaine alors que maintenant on en importe 3-4 maximum", poursuit le commerçant.

Une longue liste de produits taxés

Mais les cerises ne sont pas les seuls produits américains que Pékin taxe depuis le début de la guerre commerciale. Il y aussi la viande de bœuf, le fromage, les amandes, le whisky. Au total plus de 200 milliards de dollars d’importations américaines sont concernés.

Zhou Yan est infirmière. Toutes les semaines, elle fait ses courses dans une épicerie qui ne vend que des produits importés. Elle regrette de voir les prix augmenter. "En tant que consommatrice chinoise, j’aimerais que les deux pays règlent ce problème de façon pacifique car je ne veux pas que nous ayons à subir cette guerre commerciale."

Pourtant, entre Pékin et Washington, le ton n’est pas près de s’apaiser. C’est ce qu’assure Liu Zhiqin, professeur d’économie à l’Université du Peuple de Pékin. "La Chine a choisi de répondre systématiquement et de façon ciblée", explique l'enseignant.

C’est comme dans les arts martiaux. Chaque fois qu’on est attaqués, il faut répliquerLiu Zhiqin, professeur d'économieà franceinfo

Pour la Chine, cette guerre commerciale est la pire de l’histoire. Selon Pékin, les États-Unis agissent comme au temps de la guerre froide.