Macron fait le bilan du G7 et se projette

Emmanuel Macron s'est exprimé sur France 2 lundi 26 août après un G7 particulièrement animé pour lui. Le nucléaire iranien a connu une avancée significative lors du sommet. "D'abord nous avons baissé la pression. Puis, il y a eu une ouverture, chacun des présidents a dit 'je suis prêt à". Enfin, on a eu des discussions très techniques et confidentielles avec les Iraniens et les Américains", a assuré Emmanuel Macronlundi soir. En revanche, la confiance est rompue avec le président brésilien Jair Bolsonaro.

Pas de signature de l'accord avec le Mercosur

Emmanuel Macron confirme, il ne signera pas en l'état l'accord avec le Mercosur. En politique française, le gouvernement devra plancher sur les méthodes du maintien de l'ordre et on sait un peu plus sur la réforme des retraites. Les contours de cette réforme doivent encore être discutés avec les partenaires sociaux.

