"Les Américains ont volé et tué des gens" : même historique, le sommet Kim-Trump ne suffira pas à changer l'image de "l'envahisseur américain"

Le président américain et le dirigeant nord-coréen se rencontrent mardi à Singapour. Si la relation entre les deux hommes a été très mouvementée depuis un an, la brouille entre les deux pays est bien plus ancienne que cela.

Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer le président américain Donald Trump le 12 juin à Singapour et la "dénucléarisation" de la péninsule sera l'enjeu principal de ce sommet. (AFP)