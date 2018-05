Donald Trump annonce l'annulation du sommet historique prévu avec Kim Jong-un

Le face-à-face devait être historique, il n'aura finalement pas lieu. Donald Trump a annoncé dans une lettre adressée à Kim Jong-un, jeudi 24 mai, l'annulation du sommet historique de Singapour, prévu le 12 juin, au cours duquel il devait rencontrer le dictateur nord-coréen. "Cette opportunité manquée est un moment très triste dans l'Histoire", écrit-il. Le président américain justifie cette décision par "la colère" et "l'hostilité" affichée récemment par Pyongyang.

