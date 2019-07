L'Iran affirme que les Etats-Unis ont abattu un de leurs drone par erreur

L'incident vire à l'imbroglio diplomatique. Alors que Donald Trump affirmait avoir abattu un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz jeudi 18 juillet, car celui-ci s'approchait dangereusement d'un navire américain, le gouvernement iranien annonce une autre version des faits.

"J'ai peur que l'USS Boxer ait abattu un de leurs propres [drones] par erreur", annonce vendredi le ministre des Affaires étrangères adjoint iranien Abbas Araghchidans un message écrit en anglais sur Twitter. Il dément ainsi que la République islamique ait perdu un appareil sans pilote la veille.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!