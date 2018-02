"Je vous comprends" : l'antisèche de Trump face aux rescapés de la fusillade en Floride

"Que voulez-vous que je sache sur votre expérience ? Que peut-on faire pour que vous vous sentiez en sécurité ?" "Je vous comprends." Donald Trump avait préparé ses questions avant de rencontrer les rescapés de la fusillade dans un lycée en Floride, le mercredi 21 février à la Maison Blanche. L'antisèche, tenue entre ses mains, a été capturée par une photographe de l’agence AP et n'a pas manqué de faire réagir.

Le petit bristol de Donald Trump, mercredi, face aux survivants de fusillades et familles de victimes : pense-bête d'un président fustigé pour son manque d'empathie => "qu'aimeriez-vous que je sache le plus de votre expérience ?" ... et l'impayable "j'entends bien ( I hear you)" pic.twitter.com/7lawYfIdf5