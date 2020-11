"J'ai confiance dans le système" : dans le fief de Joe Biden, pas d'inquiétude malgré l'incertitude qui se prolonge

À Wilmington, la ville du Delaware où Joe Biden vit depuis plus de 60 ans et où il attend les résultats de cet interminable feuilleton, ses électeurs ne sont pas vraiment inquiets.

Toujours pas de vainqueur officiel de l'élection présidentelle américaine, ce vendredi matin. Les résultats des Etats qui feront basculer le scrutin dans l'un ou l'autre camp (Pennsylvanie, Georgie, Nevada...) se font attendre. Le président sortant, Donald Trump, a accusé jeudi soir les démocrates de vouloir lui "voler" sa victoire.

Dans les rues brumeuses de Wilmington, le soleil a du mal à percer ce vendredi matin. Bob est assis à l'arrêt de bus, juste à l'angle de la 11e Avenue. Pour lui aussi, c'est une longue attente : "Je suis un fan de Biden. Je suis resté réveillé toute la nuit. Mais quel que soit le vainqueur, il faut qu’on avance pour que le pays aille mieux. Cela ne peut pas être pire que ce que c'était , ça ne peut qu’aller mieux. Il faut qu’on soigne notre nation."

Le discours de Joe Biden, prononcé ici même à Wilmington, a visiblement touché dans sa ville une population qui lui est largement acquise. Le candidat démocrate a appelé ses partisans à être patients, à attendre que tous les bulletins soient décomptés. Message entendu, même si pour Sally, "c'est super stressant. Déjà qu'on vit au jour le jour, là, ça ajoute de l’incertitude… Ça fera du bien quand on saura enfin. Mais il faut être patients, ça risque de prendre du temps avant qu'on ait un vainqueur bien défini."

Pas d'inquiétude, malgré les accusations de fraude

Josh, lui, est avocat. Il est centriste, précise-t-il. Et toute cette agitation le laisse froid. "Je n'ai aucune inquiétude, j'ai confiance dans le système, l'équilibre des pouvoirs, on a de l'équité. De ma vie, il n'y a jamais eu autant de participation, autant de votes par correspondance, il y a des nouvelles technologies qu'on n'avait pas avant..." Pas d'inquiétude donc, mais il comprend les suspicions d'illégalité de la part des républicains : "Il y a eu des trucs pas habituels, comme ces gros paquets de bulletins de vote qui arrivent au milieu de la nuit. C'est normal que quelqu’un dans la position de Donald Trump se dise 'Wow, c'est bizarre, je voudrais qu'on y jette un œil'. Si on veut être juste, c’est normal qu’on laisse ceux d'en face questionner [ce qui s'est passé]."