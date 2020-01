Frappes iraniennes : une riposte soigneusement orchestrée

La riposte semble avoir été soigneusement orchestrée. Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier, deux bases américaines ont été la cible de missiles iraniens en Irak. "Téhéran aurait prévenu les autorités irakiennes avant de frapper. Il n'y a pas de victimes américaines, la ligne rouge n'a donc pas été franchie. À l'arrivée, la République islamique montre sa capacité de résistance tout en semblant prouver sa volonté de désescalade", rapporte la journaliste Stéphanie Perez depuis Téhéran.

Combien de temps va durer la pause dans le conflit ?

Les Iraniens les plus conservateurs sont satisfaits de constater que l'Iran n'a pas perdu la face après l'assassinat du général Qassem Soleimani. De leur côté, les plus modérés sont soulagés de voir le spectre d'une guerre s'éloigner. "Toute la question est de savoir combien de temps va durer cette pause dans le conflit entre les deux pays et si Téhéran va se contenter longtemps de cette riposte mesurée", conclut Stéphanie Perez.

Le JT

Les autres sujets du JT