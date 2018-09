Etats-Unis : un sénateur clé annonce son soutien à Brett Kavanaugh pour sa confirmation à la Cour suprême

Son vote peut faire pencher la balance. Un sénateur républicain clé pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême a annoncé son soutien au candidat de Donald Trump, vendredi 28 septembre. Brett Kavanaugh, juge conservateur de 53 ans, est visé par des accusations d'agressions sexuelles.

Jeff Flake a fait cette annonce quelques minutes avant le début d'une réunion de la commission sénatoriale qui doit se tenir à 19h30 (heure de Paris) pour effectuer un vote préliminaire sur sa recommandation. Dans un moment rarissime au Sénat américain, des femmes, extrêmement émues, ont pris à partie Jeff Flake alors qu'il tentait de se rendre à cette réunion. "J'ai deux enfants. Je ne peux pas imaginer que pour les cinquante prochaines années ils auront quelqu'un à la Cour suprême qui a été accusé [d'agressions sexuelles]", lui a lancé l'une d'elles. "Ce que vous dites à toutes les Américaines, c'est qu'elles ne comptent pas, a crié une autre. Elles devraient juste garder ça pour elles, parce que si elles révélaient la vérité, vous aideriez quand même cet homme à accéder au pouvoir."

Women confront Sen. Jeff Flake after he says he'll vote yes to Kavanuagh: “That’s what you’re telling all women in America, that they don’t matter. They should just keep it to themselves because if they have told the truth you’re just going to help that man to power anyway.” pic.twitter.com/T7fSpyT69E