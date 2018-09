Etats-Unis : accusé d'agressions sexuelles, le juge Kavanaugh clame son innocence avec véhémence

Brett Kavanaugh était devant le Sénat des Etats-Unis pour une audition historique. Interrogé, le juge a démenti avec véhémence les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui et a exclu de retirer sa candidature à la Cour suprême.



Visiblement très en colère, parfois submergé par l'émotion, le magistrat conservateur de 53 ans, choisi par Donald Trump pour entrer à la haute cour, a témoigné sous serment devant la commission judiciaire, qui avait entendu juste avant son accusatrice.

Brett Kavanaugh a estimé que son processus de confirmation était devenu "une honte nationale". "Ma famille et ma réputation ont été détruites à jamais", a-t-il affirmé. Le juge était visiblement très ému au moment où il a évoqué sa fille. "La nuit dernière, ma femme Ashley et ma fille, Liza, ont prié. Et la petite Liza, âgée de 10 ans, a dit que nous devions prier pour cette femme", a affirmé Brett Kavanaugh, en désignant l'une de ses accusatrices.

Brett Kavanaugh tears up as he says his 10-year-old daughter asked to "pray for the woman" https://t.co/trOhE7tzF0 #KavanaughHearings pic.twitter.com/LwaROrojiw