Etats-Unis : l'accusatrice de Kavanaugh exclut toute méprise sur l'identité de son agresseur

Devant la commission judiciaire du Sénat, Christine Blasey Ford a réaffirmé ses accusations d'agression sexuelle à l'encontre du candidat de Donald Trump à la Cour suprême.

Christine Blasey Ford, qui accuse le candidat à la Cour suprême américaine Brett Kavanaugh d'agression sexuelle, a exclu, jeudi 27 septembre, toute méprise sur l'identité de son agresseur. Interrogée devant la commission des affaires judiciaires du Sénat pour savoir si elle avait pu le confondre avec un autre, elle a répondu : "absolument pas". "Avec quel degré de certitude pensez-vous que Brett Kavanaugh vous a agressée ?" a encore demandé un sénateur. "100%", a simplement répondu Christine Blasey Ford.

Cette universitaire et professeure de psychologie accuse le juge Kavanaugh d'avoir tenté de la violer lors d'une soirée entre lycéens en 1982, alors qu'elle avait 15 ans. "Brett m'a tripotée et a cherché à enlever mes vêtements. Il avait du mal parce qu'il était très saoul et parce que je portais un maillot de bain une pièce en dessous", a-t-elle répété devant les sénateurs. Elle a ajouté que Kavanaugh et un ami de ce dernier "riaient comme des ivrognes pendant l'agression". Elle a précisé que Kavanaugh avait plaqué sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier.

J'ai cru qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier à l'aide.Christine Blasey Ford

Selon Donald Trump, les accusations portées contre son candidat relèvent d'une "arnaque" du Parti démocrate. "Je suis une personne indépendante et je ne suis pas un pion", a répondu Christine Blasey Ford en réponse à ces allégations de manipulation.