États-Unis : rencontre avec une militante pro-Trump

L’équipe de franceinfo a rencontré une militante pro-Trump, Gina Saucedo, à deux jours de la passation de pouvoir aux États-Unis. Elle était parmi la foule des trumpistes, le jour où la démocratie américaine a tremblé. Armée de son téléphone, elle a filmé ce moment historique. "Regardez, ce sont des patriotes, des gens qui se battent pour vous, pour votre liberté. Et si vous n’êtes pas avec nous à Washington, vous devriez aller devant le Capitole de votre état", peut-on l’entendre dire. Originaire du Minnesota, cette ancienne policière a fait les 1 700 kilomètres qui la sépare de Washington pour soutenir Donald Trump.

Une élection "frauduleuse"

Mercredi 6 janvier, après des heures d’attente dans le froid, elle boit les mots du républicain. "Sa présence transmet une énergie à la foule, c’est trop bien", affirme-t-elle. À l’appel de Trump, elle avait marché vers le Capitole pour contester l’élection de Joe Biden, qu’elle considère comme frauduleuse. "On n’est pas des lettrés, on n’est pas des avocats, on ne sait pas comment ça fonctionne, et ça nous frustre", résume la militante. Elle a quitté les lieux lorsque la situation s’est envenimée entre les forces de l’ordre et les trumpistes.