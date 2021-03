États-Unis : première intervention publique de Donald Trump depuis sa défaite à l'élection présidentielle

Un peu plus d’un mois après avoir quitté le pouvoir et s’être imposé une cure de silence, l’ancien président américain Donald Trump a fait dimanche 28 février son grand retour sur scène, en Floride (États-Unis) devant ses partisans survoltés, met en avant France 3, lundi 1er mars. L’intéressé a d’abord salué ses supporters en leur demandant s’il leur manquait. Il a ensuite refusé, une fois de plus, de reconnaître sa défaite dans les urnes, avant de s’attaquer à Joe Biden, son successeur.

Une éventuelle candidature en 2024 ?

"Nous savions tous que l’administration Biden allait être mauvaise, mais aucun d’entre nous n’imaginait à quel point elle serait mauvaise et jusqu’à quel point elle irait", juge-t-il. Un discours de chef de l’opposition assumé. En outre, Donald Trump a laissé planer l’idée d’une éventuelle candidature en 2024. "Avec votre aide, on reprendra la Chambre des Représentants, on gagnera le Sénat, et un président républicain fera un retour triomphal à la Maison-Blanche", s'est-il exclamé enfin.

