Etats-Unis : ce qu'il faut retenir des déclarations de Donald Trump devant la grand-messe des conservateurs

Près d'un mois et demi après l'investiture de son concurrent, Donald Trump est de retour dans l'arène politique. "Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de l'Amérique telle que nous la connaissons", a lancé dimanche 28 février le milliardaire américain à la grand-messe annuelle des militants conservateurs à Orlando, en Floride. Battu en 2020, alors qu'il briguait un second mandat, par son adversaire démocrate Joe Biden, l'ancien président républicain refuse toujours d'admettre sa défaite. Voici ce qu'il faut retenir de son discours.

Après avoir affirmé qu'il voulait défendre "la survie de l'Amérique" telle que la voient les conservateurs, Donald Trump, qui s'exprimait pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche le 20 janvier, a affirmé : "C'est une lutte. C'est une lutte terrible, terrible, douloureuse. Mais à la fin, nous gagnons toujours." L'homme d'affaires de 74 ans a esquissé un scénario de retour gagnant à la présidentielle de 2024, comme on peut l'entendre dans la vidéo ci-dessous (en anglais).

"Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain fera un retour triomphant à la Maison Blanche", a-t-il lancé sous les acclamations. "Je me demande bien qui ce sera, a-t-il poursuivi, niant au passage sa défaite. Qui sait ? Je pourrais même décider de les battre pour la troisième fois."

We will take back the House ☑️ We will win the Senate ☑️ A Republican President will take back the White House ☑️ #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/LgYBAnJ3Jl