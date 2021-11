États-Unis : "Let's go Brandon", le nouveau slogan anti-Biden

Après des élections tumultueuses entre Joe Biden et Donald Trump, la guerre ne semble pas être finie pour autant. Les partisans de l'ex et de l'actuel président des États-Unis continuent de s'effriter. En témoigne, ce nouveau slogan à l'encontre de Joe Biden. Une insulte dissimulée des militants républicains qui l'affichent sur des mugs, des t-shirts, des sacs à dos ou encore des robes du soir.

"Fuck Joe Biden"

Tout est parti d'une course automobile et d'une méprise. Le vainqueur, Brandon Brown, est interviewé par une journaliste de NBC Sport. Celle-ci explique que la foule est en train de scandé : "Let's go Brandon", sauf que la foule s'écriait "Fuck Joe Biden". La journaliste affirmera par la suite qu'elle a mal entendu à cause du raffut. Toutefois, pour toute la droite soutenant Donald Trump, le mouvement est lancé. "Let's go Brandon" devient leur nouveau slogan de ralliement.