États-Unis : les dernières heures de meeting avant les élections de mi-mandat

FRANCE 3

Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama, un président et deux ex-locataires de la Maison Blanche, jettent leurs forces dans la dernière ligne droite avant l’élection de mi-mandat. Samedi 5 novembre, ils ont tous choisi la Pennsylvanie, un État clé dans ce scrutin où la bataille entre démocrates et républicains s’annonce serrée. En meeting, Joe Biden affirme que l’élection est déterminante pour les dix prochaines années. Barack Obama appelle, lui, à protéger les fondements même du pays.



Donald Trump espère une vague républicaine

"Je comprends que la démocratie puisse ne pas être une priorité en ce moment quand vous vous inquiétez pour payer vos factures, mais quand la vraie démocratie disparaît, des gens souffrent", a déclaré Barack Obama. Appelés à renouveler la Chambre des représentants, les électeurs savent que leur vote est capital. Des partisans démocrates s’inquiètent surtout des grandes questions de société comme la santé ou le droit des femmes. Donald Trump espère de son côté une immense vague républicaine pour sauver "le rêve américain" selon lui.