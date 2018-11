Midterms : cohabitation forcée en vue pour Donald Trump

Après les élections de mi-mandat aux États-Unis, à quoi Donald Trump doit-il s'attendre pour les deux prochaines années ? "À une cohabitation très rude", répond la journaliste Stéphanie Desjars en direct de Washington. "Plus question de mur avec le Mexique ni de nouvelles baisses d'impôt. Cette nouvelle Chambre des représentants à majorité démocrate ne les votera jamais. Donald Trump va devoir aussi renoncer à abroger la loi de santé 'Obamacare'. C'est la paralysie politique qui guette", analyse la journaliste.

Réouverture de l'enquête sur l'ingérence russe ?

"Autre difficulté, et non des moindres pour Donald Trump : les démocrates reprennent la main sur les commissions d'enquête parlementaires et sur l'ingérence russe durant l'élection présidentielle, sur les conflits d'intérêts entre le Trump président et le Trump businessman". Cette cohabitation à mi-mandat était aussi arrivée à Barack Obama. "Cela ne préjuge en rien de ce qu'il se passera en 2020 pour Donald Trump", conclut Stéphanie Desjars.

Le JT

Les autres sujets du JT