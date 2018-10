Etats-Unis : Donald Trump utilise la chanson "Happy" pour un meeting, Pharrell Williams menace de le poursuivre

"La tragédie que vient de connaître notre pays n'a rien d''heureux'." Dans une lettre envoyée à Donald Trump, l'avocat de l'artiste Pharrell Williams demande au président américain de ne pas utiliser la chanson Happy de son client, sous peine de poursuites, note The Hollywood Reporter (en anglais).

Quelques heures après la tuerie de Pittsburgh, Donald Trump a fait diffuser cette chanson lors d'un rassemblement dans l'Indiana. "Aucune autorisation n'a été accordée pour que vous utilisiez cette chanson dans ce contexte", rappelle l'avocat.

WOWZA. Check out this cease and desist sent by Pharrell Williams to Donald Trump for using “Happy” on “the day of the mass murder of 11 human beings,” as the letter puts it. pic.twitter.com/Mst83Vp0kO