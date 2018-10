Tuerie dans une synagogue de Pittsburgh : ce que l'on sait de Robert Bowers, l'homme arrêté

Antisémite notoire et adepte du réseau social Gab, Robert Bowers encourt la peine de mort pour avoir abattu onze personnes et en avoir blessé six autres dans une synagogue, samedi.

Photo d'identité de Robert Bowers, l'auteur de la tuerie de Pittsburgh ayant causé la mort d'au moins 11 personnes, samedi 27 octobre 2018. (AFP)