Etats-Unis : ce que l'on sait de l'homme arrêté dans l'affaire des colis piégés

Cet homme de 56 ans a été arrêté en Floride, dans la ville de Plantation.

Il est le suspect numéro un. La police américaine a arrêté, vendredi 26 octobre, un homme en Floride dans l'enquête sur les 13 colis suspects visant des personnalités anti-Trump. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a précisé lors d'un point presse qu'il avait été inculpé de cinq chefs d'accusation et qu'il risquait jusqu'à 58 ans de prison. Le directeur du FBI a estimé vendredi lors d'un point presse qu'il était "trop tôt pour parler des motivations".

Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de lui.

Un casier judiciaire chargé

Identifié par plusieurs médias, dont le Washington Post (en anglais), comme Cesar Sayoc Jr, l'homme est âgé de 56 ans. Ce Républicain déclaré vit à Avenura, près du bureau de poste d'où les colis auraient été expédiés. Son casier judiciaire est chargé : il a été arrêté une douzaine de fois, indique le Washington Post. Au milieu des vols et autres fraudes, on y trouve une condamnation pour une menace de bombe en 2002. Il avait menacé par téléphone de faire exploser une centrale électrique locale, en promettant que "ce serait pire que le 11 septembre". Dans l'une des procédures judiciaires dans laquelle il était impliqué, Cesar Sayoc avait indiqué avoir dirigé un club de striptease pendant 35 ans, poursuit le Washington Post. Il assurait également être un "catcheur professionnel", "un stripteaseur" ou encore "un joueur de football professionnel à Milan".

Des comptes sur les réseaux sociaux très actifs

Le New York Times (en anglais) s'est penché sur ses nombreux comptes sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, son compte, enregistré sous le nom "Cesar Altieri Randazzo" et suspendu depuis l'arrestation, est membre de groupe Facebook comme "The Trump American Pary" ou "Vote Trump 2020". Lors de l'élection de 2016, il a également partagé des contenus venus de la page "Des menottes pour Hillary" et s'est affiché sur des photos avec la casquette "Make America Great Again". Sur Twitter, Cesar Sayoc s'en prenait régulièrement aux migrants, aux militants anti-armes à feux et aux Démocrates. Il y a plusieurs semaines, le compte a posté une photo de Cesar Sayoc avec un panneau "CNN sucks" ("CNN craint").

Une camionnette recouverte d'autocollants pro-Trump

Les autocollants pro-Trump du van de Cesar Ayoc, arrêté le 26 octobre 2018. (REUTERS)

Une camionnette blanche qui semble lui appartenir a été saisie par la police. Bien que les forces de l'ordre l'aient rapidement bâchée et enlevée pour analyse, plusieurs médias ont montré des photos du véhicule non bâché, zoomant sur une série d'autocollants pro-Trump recouvrant les côtés. S'il se confirmait que le suspect était un partisan de Donald Trump, cela risquerait d'attiser encore davantage des tensions déjà très vives à l'approche des élections législatives du 6 novembre, déterminantes pour la suite de la présidence du milliardaire.