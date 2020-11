États-Unis : Donald Trump, tout faire pour pénaliser Joe Biden?

Il reste deux mois avant de quitter la Maison-Blanche, et Donald Trump semble bien avoir pour intention de compliquer la tâche de Joe Biden. Tout d’abord, il pourrait s’attaquer à la présence militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan, en accélérant le retrait des troupes américaines. Ensuite, aurait selon la presse américaine envisagé de frapper un site nucléaire iranien avant de quitter Washington, avant de se rétracter. "À toute action contre le peuple iranien, il sera apporté une réponse dévastatrice", a prévenu Ali Rabii, le porte-parole du gouvernement iranien.

Du pétrole dans l’Arctique

En Alaska, Donald Trump accélère également la procédure de vente des concessions pétrolières et gazières. Et ce contre les avis des défenseurs de l’environnement, qui souhaitent protéger ce refuge des ours polaires… et contre celui de Joe Biden, qui s’est engagé à préserver la zone. De son côté, le président-élu "a détaillé son plan de relance de l’économie" et "veut créer des millions d’emplois dans le pays […] en accompagnant la transition énergétique", indique le journaliste France Televisions Loïc de la Mornais mardi 17 novembre, en direct depuis Washington.

