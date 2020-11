États-Unis : Donald Trump se retire progressivement

L’administration Trump a été contrainte de retirer un à un ses recours pour fraude électorale. "Il y a encore quelques heures, les avocats de Donald Trump ont abandonné une plainte importante en Pennsylvanie, considérant qu’ils n’avaient pas assez d’éléments probants et surtout pas assez de chances de réussite", explique Loïc de La Mornais, journaliste pour France Télévisions à Washington, lundi 16 novembre. Ces derniers jours, une vingtaine de plaintes ont été déposées par l’équipe de Donald Trump, mais aucune n’a abouti.

Joe Biden de son côté "continue de préparer sa future équipe gouvernementale". Il a constitué une équipe de transition d’environ 500 personnes, "que Joe Biden a voulu être la plus paritaire, la plus diversifiée possible", ajoute Loïc de la Mornais. Elle compte 52% de femmes et "40% de personnes venues de la diversité", ce qui devrait annoncer "un bon nombre de ministres afro-américains dans le futur gouvernement Biden", rapporte le journaliste.

