États-Unis : après sa condamnation, Donald Trump dénonce un procès truqué

L’ancien président américain Donald Trump a été reconnu coupable, jeudi 30 mai, d’avoir maquillé des paiements en vue d’acheter le silence de l’ancienne actrice X Stormy Daniels. Il va faire appel et il a dénoncé un procès truqué.

C’est à Manhattan (New York, États-Unis) que Donald Trump s’est adressé à ses partisans, vendredi 31 mai. "Je suis en tête des sondages des élections présidentielles, et on tente de me bâillonner par le biais d’un tribunal dirigé par la Maison-Blanche", a affirmé l’ancien président des États-Unis. Le candidat républicain crie à l’injustice au lendemain d’une condamnation historique. Il a été reconnu coupable d’avoir dissimulé des paiements de 130 000 dollars à l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence juste avant l’élection de 2016. Cette condamnation au pénal est inédite pour un ancien président.

Il va faire appel

À l’extérieur du tribunal, des militants démocrates ont exulté. "Je suis soulagée car ça veut dire que notre démocratie peut encore être sauvée", a affirmé une militante. La condamnation n’empêche pas Donald Trump de concourir à l’élection présidentielle à la fin de l’année. "C’est triste mais les juges ont réussi à nous unir encore plus, les gens ordinaires vont bien voir comment cet homme est persécuté", a expliqué un militant pro-Trump. Le candidat républicain connaîtra sa sentence le 11 juillet prochain mais il a déjà annoncé faire appel.